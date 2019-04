PAPÀ KEAN: "BONUCCI HA DETTO UNA STUPIDATA"

04/04/2019

"Bonucci ha sbagliato i suoi calcoli, ha detto una stupidaggine veramente. Kean ci e' rimasto male. Anch'io sono rimasto malissimo, non mi sono piaciute per niente. Gli ho detto di essere tranquillo. È questo il percorso di un campione. Gli ho detto di resistere alle provocazioni, di non dire niente". Cosi' Biorou Jean Kean, il padre dell'attaccante della Juventus, Moise Kean, a 'Circo Massimo' su Radio Capital, dopo le parole del centrale bianconero in seguito all'esultanza di Cagliari del baby attaccante. A chi gli chiedeva se e' stata una reazione provocatoria, il genitore di Kean ha replicato: "Mio figlio e' un ragazzino nato qui, in un ambiente gioia, gli piace ballare. Non lo ha fatto solo a Cagliari. Quando fa gol, va sotto la curva, va dove vuole e poi balla per godere della sua gioia. È sempre cosi', gli piace ballare. Ha allargato le braccia per dire: 'Che cosa ho fatto?'. E' una domanda. Nessuna provocazione - ha sottolineato - e' un ragazzo ben educato. Gli piace scherzare con la gente".