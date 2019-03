PAOLO BERLUSCONI NUOVO PRESIDENTE DEL MONZA

29/03/2019

Paolo Berlusconi è il nuovo presidente del Monza, squadra che milita in Serie C. Lo comunica la società lombarda in una nota sul proprio sito ufficiale in occasione della riunione del CdA, che "ha esaminato e approvato il bilancio del secondo semestre 2018 e "accolto le dimissioni del presidente Nicola Colombo e in seguito cooptato come nuovo membro del consiglio Leandro Cantamessa". "A nome dell'intera società, delle squadre e di tutti i dipendenti e collaboratori della S.S. Monza 1912, il Consiglio ha ringraziato Nicola Colombo per l'impegno e lo sforzo profusi riportando la società nel calcio professionistico - si legge nel comunicato - oltre che per la preziosa collaborazione nel favorire l'ingresso dell'azionista Fininvest e l'inizio di una nuova, importante fase nella storia del Club".