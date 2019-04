PALERMO, YORK CAPITAL ACCELERA

06/04/2019

Stando a quanto riporta Il Giornale di Sicilia, negli ultimi giorni la York Capital Management avrebbe nuovamente accelerato per l’acquisto del Palermo calcio e tra pochi giorni potrebbe arrivare la manifestazione d’interesse del fondo statunitense. Secondo il quotidiano, la trattativa procederebbe senza intoppi e nel giro di una settimana potrebbe arrivare la proposta ufficiale, poi si cercherà un accordo definitivo per il passaggio di proprietà. Entro questo weekend i legali del club rosanero dovrebbero fornire ulteriori dati alla controparte americana, che finora non si è mai esposta e ha trattato in prima persona con i rappresentanti della società, aggiunge il quotidiano.