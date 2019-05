OPERATO THIAGO SILVA: COPPA AMERICA IN DUBBIO

08/05/2019

Thiago Silva è stato operato in artroscopia al ginocchio destro. Il Psg ha riferito che l'intervento effettuato in una clinica di Parigi "è andato bene". Il 34enne difensore brasiliano salterà le ultime tre partite di campionato, ma è anche in dubbio per la prossima Coppa America in programma dal 14 giugno al 7 luglio.