NUOVA CHAMPIONS, GRAVINA: "DIFENDERE IL MERITO SPORTIVO"

19/05/2019

Gabriele Gravina, presidente Figc, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuova formula della Champions League: "La questione più a cuore, dopo che Ceferin ha confermato come le partite non verranno giocate nel weekend, è quella del merito sportivo. I piazzamenti nei campionati continueranno a determinare l'ingresso in coppa. Magari non con i numeri attuali ma non spariranno".