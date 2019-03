Neymar in trasferta a Milano: serata in discoteca e poi al locale di Zanetti

25/03/2019

Trasferta milanese per Neymar. Il brasiliano del Psg ha approfittato dell'infortunio che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Seleçao, per fare un salto nel capoluogo lombardo, dove ha trascorso la serata di domenica in un noto locale del centro. Il fuoriclasse brasiliano è stato poi avvistato lunedì a sorpresa nel ristorante dell'ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti. O Ney si è soffermato a lungo sui cimeli calcistici che l'ex nerazzurro ha accumulato in anni di carriera ed esposto per i clienti. Poi ha voluto salutare al telefono Zanetti, del quale ha detto di essere un grande fan.