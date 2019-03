NAZIONALE, QUAGLIARELLA: "NON SONO QUI PER PREMIO"

21/03/2019

"Sono il più vecchio del gruppo ma sto vivendo tutto con grande entusiasmo e serenità: ho ormai un'età in cui si sanno gestire anche le emozioni. Comunque sto cercando di ritagliarmi il mio spazio". Fabio Quagliarella non ha alcuna intenzione di abdicare. Per lui d'altronde parlano i numeri: ben 21 reti realizzate, nessuno finora ha segnato quanto lui in campionato. "Non penso che essere qui sia un premio - ha raccontato l'attaccante ai microfoni di Rai Sport - Se Mancini chiama un giocatore è perché pensa che possa dare una mano. Io sono a disposizione anche se è normale e giusto che navighi a vista. Contro la Finlandia sarei pronto non c'è un ballottaggio con Immobile, siamo in tanti e tutti pronti. Mi piace questa Italia, è piena di giovani forti e di grande personalità".