NAPOLI, NEL POMERIGGIO LA PARTENZA PER TORINO

15 dicembre 2017

Allenamento mattutino oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri, poi, partiranno per Torino, in vista del match contro i granata, in programma all'Olimpico domani pomeriggio (ore 18). Nella seduta pomeridiana di ieri la squadra ha svolto una prima fase di attivazione a secco seguita da una partitella a metà campo. Successivamente lavoro tecnico tattico ed esercitazioni al tiro. Lorenzo Insigne è rientrato in gruppo ed ha svolto intera seduta, domani pomeriggio con tutta probabilità tornerà in campo dal primo minuto.