NAPOLI: MEDICO DE NICOLA VIA DOPO 14 ANNI

01/07/2019

Il Napoli ha ufficializzato il divorzio dal capo dello staff medico Alfonso De Nicola. Lo ha reso noto il club azzurro in una lettera del presidente De Laurentiis pubblicata sul sito web della società. "Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, - si legge - sono stati 14 anni di grande collaborazione e di grandi successi, ottenuti anche grazie alla tua eccellente professionalita', cura e attenzione che hai sempre avuto nei confronti di tutti i calciatori che si sono avvicendati durante questo fantastico cammino del Napoli. Sempre con il sorriso, e minimizzando momenti di tensione per qualche grave incidente. Onesto intellettualmente e ineccepibile professionalmente, hai cavalcato con successo le stagioni di un Napoli sempre in crescita. Un grazie infinito, caro Alfonso. Auguri per il tuo nuovo centro "ONE" di prevenzione, riabilitazione, ricerca e formazione. Ancora una tua ulteriore attività con la quale sarai molto utile alla societa' civile e a tutti gli uomini di sport che vorranno consultarsi con te avendo il privilegio di attingere alla tua esperienza".