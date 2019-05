NAPOLI, INSIGNE IN DUBBIO PER L'INTER

16/05/2019

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter di domenica al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo. Di seguito esercitazioni al tiro. Maksimovic ha lavorato col gruppo. Differenziato per Insigne e Ounas.