NAPOLI, CHIRICHES OPERATO ALLA SPALLA

02/05/2019

Stagione finita per Vlad Chiriches. Il difensore rumeno del Napoli è stato operato oggi a Villa Suart per la lussazione alla spalla sinistra. Si è trattato di un intervento complesso - riferisce il club azzurro in una nota - che è perfettamente riuscito. Chiriches sarà pronto per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida.