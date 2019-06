NAPOLI, ALLAN: "SARRI? PROVEREMO A BATTERLO"

23/06/2019

Dopo la vittoria del Brasile sul Perù e la qualificazione ai quarti di finale della Coppa America, Allan si sofferma anche sul Napoli e in particolare sull'approdo di Sarri alla Juventus. "E' stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Dobbiamo pensare solo a noi. Noi siamo il Napoli e lui sarà un avversario e proveremo a batterlo", le parole del centrocampista a Tuttomercatoweb. Spazio anche per una considerazione di mercato: "James Rodriguez? Mi piacerebbe averlo in squadra. E' un giocatore di qualità mondiale e se arriverà sarà il benvenuto nel nostro gruppo”.