NAPOLI, ADL IN OSPEDALE

03/04/2019

"Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l'anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma". Lo scrive il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un tweet diffuso - mentre la squadra è in campo ad Empoli - dall'account ufficiale della società.