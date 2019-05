NAPOLI, ADL: "CHAMPIONS ALLA JUVE? MA CHE DEVE VINCERE..."

31/05/2019

"Champions alla Juve? Ma che deve vincere! La mia delusione è che la Juventus con 39mila posti fa cinque milioni e mezzo di incassi, noi con 55mila posti ne facciamo due milioni e cento". Aurelio De Laurentiis, appena sceso dal treno che da Roma lo ha portato a Napoli, si sofferma a parlare con un tifoso e si lascia andare a dichiarazioni forti riprese in un video pubblicato sul sito calcionapoli24.it. "Quest'anno - aggiunge il presidente del Napoli - metterò prezzi altissimi per avere uno stadio vuoto. Gli abbonamenti? Certo che ci saranno. Devi levare gli str... da stadio, con quelli non si vince nessun trofeo".