MORTE SALA, PILOTA ARRESTATO PER OMICIDIO COLPOSO

20/06/2019

L'uomo arrestato ieri per omicidio colposo, in relazione alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, è il pilota David Henderson, che ha organizzato il fatale volo del giocatore argentino in Galles. Lo riporta il Times. Mercoledì sera, la polizia britannica ha annunciato di aver arrestato un uomo di 64 anni dello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, per omicidio preterintenzionale. L'uomo è stato successivamente rilasciato ma continua a collaborare con le indagini. L'attaccante argentino, 28 anni, aveva firmato il trasferimento lo scorso gennaio nel Cardiff. Ma morì pochi giorni dopo, il 21 gennaio, quando un piccolo aereo si schiantò mentre stava raggiungendo la capitale gallese e si schiantò nella Manica.