MONDIALI DONNE, USA AI QUARTI

24/06/2019

Le campionesse in carica degli USA battono la Spagna 2-1 al termine di una gara molto combattuta e si qualificano per i quarti di finale del Mondiale femminile. Decisivo il doppio calcio di rigore trasformato da Megan Rapinoe, inutile il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Hermoso. Le americane continuano la loro corsa al quarto titolo, per loro adesso ci sarà la sfida alle padrone di casa della Francia.