MONDIALI DONNE, INFANTINO: "SI' A 32 SQUADRE NEL 2023"

05/07/2019

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha detto di essere favorevole all'ampliamento della Coppa del Mondo femminile da 24 a 32 squadre entro il 2023. "Non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo lavorare, niente è impossibile", ha detto nel corso di una conferenza stampa a Lione. "Se guardiamo al successo di questo Coppa del Mondo, dobbiamo vederla ancora più grande", ha aggiunto. Il presidente della Fifa ha ribadito che raddoppierà anche la dotazione finanziaria per le squadre in questa Coppa del Mondo e creerà anche una Coppa del Mondo femminile per club "dal prossimo anno". Infantino ha poi menzionato un investimento globale di 1 miliardo di euro dalla FIFA sul calcio femminile. "Dobbiamo investire per far crescere il calcio femminile in tutto il mondo", ha dichiarato.