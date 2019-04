MILAN-UDINESE, PARRUCCHE PER SOLIDARIETÀ"

01/04/2019

Domani a San Siro Milan e Udinese scenderanno in campo per l'anticipo del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. In quell'occasione Bioscalin, marchio di prodotti per la cura dei capelli e match sponsor della gara, sarà a fianco di Fondazione Milan. Ai tifosi rossoneri del primo anello arancio, infatti, saranno distribuite delle parrucche verdi. Per ogni parrucca indossata l'azienda Giuliani devolverà una somma a favore della Onlus rossonera per supportare il progetto 'Sport4All' nato per promuovere l'attività sportiva praticata da persone con disabilità e per contribuire al sostegno dello sport integrato, con un piccolo gesto di solidarietà. Lo sport come strumento di integrazione "per dare un calcio alla disabilità". "Questa collaborazione è in linea con la filosofia di Bioscalin, che vuole assicurare il benessere 'alla testa' ai suoi consumatori. Lo sport è sicuramente un mezzo per ottenere il benessere e per questo motivo abbiamo deciso di sostenere Fondazione Milan e il progetto Sport4All", afferma l'azienda Giuliani, proprietaria del marchio, in una nota.