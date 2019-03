MILAN, SCARONI: "BIGLIA-KESSIE TUTTO RISOLTO"

29/03/2019

"La lite Kessie-Biglia? La società ha preso in mano il tema, credo sia tutto risolto. Abbiamo avuto un occhio attento ad un episodio non tanto piacevole". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto al forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. Sugli obiettivi futuri del nuovo Milan targato Elliott, Scaroni ha detto: "Vincere lo scudetto mi piacerebbe da matti. Ma il Milan è la squadra italiana più tifata nel mondo e per nutrire i nostri fan dobbiamo partecipare e fare bene in Champions League, altrimenti non li avremo più".