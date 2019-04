MILAN, SALVINI: "RIGORE NETTO MA KO PER COLPA NOSTRA"

07/04/2019

"Mi sembrava evidente, non capisco come uno che lo guarda in televisione sia riuscito a non darlo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine della sua visita al Vinitaly a Verona, a proposito del rigore non concesso ieri sera al Milan nel match con la Juventus perso 2-1 dalla squadra di Gattuso. "Poi abbiamo perso per colpa nostra", ha aggiunto il ministro dell'Interno, tifoso rossonero.