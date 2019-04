MILAN, REINA: "C'E' POCO DA PARLARE E TANTO DA FARE"

02/04/2019

"Non abbiamo fatto la prestazione per riuscire a vincere, c'è poco da parlare tanto da fare". Pepe Reina commenta così il pareggio interno del Milan contro l'Udinese. "Questa squadra è cresciuta a livello mentale. Durante la stagione ci sono alti e bassi, adesso è un periodo no ma mancano 8 finali in cui dovremo fare il massimo. L'obbligo non esiste nel calcio ma sicuramente il nostro obiettivo è la Champions". Il giocatore spagnolo ha preso il posto dopo pochi minuti dell'infortunato Donnarumma. "Mi spiace per Gigio - ha ammesso - Speriamo recuperi in fretta, io darò il meglio. Sabato andremo a Torino con carattere e voglia di fare meglio".