MILAN-LAZIO: IL CT MANCINI A SAN SIRO

13/04/2019

Il ct dell'Italia Roberto Mancini è a San Siro per Milan-Lazio, un modo per osservare da vicino le prestazioni dei tanti azzurri in campo: da Immobile e Acerbi per i biancocelesti a Calabria e Romagnoli per i rossoneri. Prima del fischio d'inizio lo stadio ha riservato ad Andriy Shevchenko una calorosa accoglienza: il ct dell'Ucraina è stato abbracciato dal direttore dello sviluppo strategico dell'area sport del Milan, Paolo Maldini, con cui ha vinto la Champions League nel 2003.