MILAN-LAZIO, ABBRACCIO GATTUSO-INZAGHI

24/04/2019

Rino Gattuso e Simone Inzaghi si sono abbracciati prima della semifinale di Coppa Italia fra le loro squadre, Milan e Lazio, per provare ad archiviare le tensioni frutto della partita di una decina di giorni fa in campionato, chiusa con una rissa e con il festeggiamento dei rossoneri Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko con la maglia di Francesco Acerbi. L'allenatore rossonero, entrando in campo, si è diretto dal collega della Lazio per abbracciarlo, mentre i giocatori si sono salutati regolarmente con una stretta di mano al centro del campo.