MILAN, CALDARA: "CHE EMOZIONE TORNARE"

25/04/2019

"Non è andata come avremmo voluto, ma dopo tanto tempo ritornare in campo nello stadio che fin da piccolo ho sempre sognato è stata un'emozione incredibile. Ora dobbiamo voltare pagina, abbiamo cinque partite per centrare l'obiettivo". Così Mattia Caldara, difensore del Milan, commenta su Instagram la sconfitta contro la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia.