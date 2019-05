MESSICO, TIGRES CAMPIONI DEL TORNEO CLAUSURA

27/05/2019

I Tigres hanno vinto il torneo di Clausura messicano pareggiando 0-0 in casa del Club Leon nel ritorno della finale, a tre giorni dal successo dell'andata (1-0) deciso da una rete del francese Gignac. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Mosquera nel finale. I Tigres mettono in bacheca il settimo titolo in campionato: erano già stati incoronati nelle stagioni 1977-78, 1981-82 e si sono aggiudicati i tornei d'apertura 2011, 2015, 2016 e 2017. A guidare la squadra alla vittoria negli ultimi cinque titoli, il tecnico brasiliano Ricardo Ferretti.