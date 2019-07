MARCOLINI E PELLISSIER, PER IL CHIEVO È "L'ANNO ZERO"

05/07/2019

Ha preso via, con la presentazione del nuovo allenatore Michele Marcolini, la nuova stagione del Chievo. "Questo è l'anno zero - ha detto il presidente Luca Campedelli - quello che ci riporterà alle radici dopo la stagione più tribolata della nostra storia. Con la mia famiglia abbiamo deciso di ripartire dal nostro spirito, impersonato da Sergio Pellissier, che sarà il responsabile dell'area tecnica del Chievo. Mi auguro possa riportare il Chievo dove merita". Marcolini una scommessa? "È una scelta - ha spiegato Campedelli - per costruire qualcosa per il futuro. È un punto di partenza per un nuovo percorso che ci auguriamo possa essere il più lungo possibile". "Vogliamo dare tutto per il Chievo - ha aggiunto Pellissier - assieme a Michele, che abbiamo scelto per i risultati ottenuti da lui negli ultimi anni e perchè conosce cosa vuol dire far parte del Chievo. Lui ha sempre dato tutto da calciatore e ha amato questo club. E sono che lo amerà ancora a lungo. È importante per noi il senso d'appartenenza, chi lo ha deve stare con noi. Entrambi teniamo particolarmente a questa società e al presidente. Tutto quello che faremo sarà fatto per il bene del Chievo e non di noi stessi. Michele è carico e darà tutto". Marcolini ha ricordato che "qui mi sono affermato e il club mi ha voluto bene come una famiglia. Quando sono stato contattato, il Chievo è passato in cima alla lista delle mie preferenze. Non vedo l'ora d'iniziare. Gli obiettivi? Questo è un punto di partenza e di arrivo. Il Chievo rappresenta una famiglia e non solo un club di Serie B. Il Chievo per me è anche un obiettivo come allenatore a livello professionale. Ho dato tutto da calciatore e lo farò anche da tecnico", ha concluso.