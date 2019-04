Marchisio, menisco ko e stagione finita: "Anche questa volta mi rialzerò"

24/04/2019

La prima stagione di Marchisio allo Zenit termina con un infortunio che ha costretto il centrocampista all'intervento chirurgico. L'ex juventino, a causa di un problema al menisco del ginocchio destro, è stato infatti operato a Torino come raccontato da lui stesso attraverso un post su Twitter: "Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni - scrive -. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta". Poi aggiunge: "Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco. Perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite".