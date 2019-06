MANCINI: "SPERO CHE ORIALI RESTI"

01/06/2019

"Cercherò di convincere Oriali a restare con noi, è importante per questo gruppo, quando si crea un bel feeling sarebbe meglio non toccare nulla". Così Roberto Mancini commentando la possibilità che l'attuale coordinatore della Nazionale A torni all'Inter. "Non so cosa deciderà Lele e non penso che ancora lo abbia fatto, io comunque spero che rimanga, è una persona seria, ha un ottimo rapporto con i giocatori", ha evidenziato il ct azzurro.