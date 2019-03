MAN CITY, GUARDIOLA: "I MIGLIORI 20' DELLA STAGIONE"

30/03/2019

Pep Guardiola è il ritratto della felicità dopo la vittoria contro il Fulham che permette al suo Manchester City di tornare in vetta alla Premier. "I ragazzi mi hanno stupito di nuovo - ha spiegato il manager catalano - E' stato un risultato incredibile dopo la pausa per le Nazionali e per il fatto di aver giocato fuori casa. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. I nostri primi 15-20 minuti sono stati i migliori della stagione. Abbiamo giocato con grande spirito e potevamo segnare di più. Dopo i gol abbiamo controllato". Un po' di apprensione per l'uscita di Aguero. "Ha detto che ha sentito qualcosa, non è un infortunio. Domani ne sapremo di più".