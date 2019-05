LIVERPOOL, SALAH SALTA IL BARCELLONA

06/05/2019

Mohamed Salah non è disponibile per Liverpool-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League in programma domani sera ad Anfield. Lo ha annunciato il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, in conferenza stampa. "Il recupero sta andando bene ma non potrà giocare domani". L'egiziano era uscito in barella nella partita con il Newcastle per un colpo alla testa che fortunatamente non gli ha causato conseguenze serie. I blaugrana si sono imposti all'andata per 3-0.