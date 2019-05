LIVERPOOL, SALAH E FIRMINO OK PER LA FINALE DI MADRID

10/05/2019

Jurgen Klopp spera di avere Mohamed Salah, Andy Robertson e Jordan Henderson in forma per la partita finale della Premier League di domenica contro i Wolves, con il Liverpool a caccia di un titolo nazionale che manca da ben 29 anni. I Reds sono sotto di un punto in classifica rispetto al Manchester City, impegnato in trasferta a Brighton. A proposito degli infortunati, Klopp ha confermato che Roberto Firmino per un problema all'inguine non ci sarà, ma spera che il brasiliano sia pronto per la finale di Champions League contro il Tottenham del 1 giugno. A proposito di Salah, reduce da un problema alla testa, il tecnico tedesco ha detto: "Ad essere onesti, Mo è sembrato star bene in occasione della festa dopo la partita (contro il Barcellona). L'altro ieri e ieri si è allenato a parte e oggi farà l'allenamento".