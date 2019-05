LIVERPOOL, KLOPP: "NIENTE DI GRAVE PER SALAH"

05/05/2019

Niente di grave per Mohamed Salah. L'egiziano, uscito in barella nel match contro il Newcastle dopo aver ricevuto una botta in testa, sta bene e non ha riportato gravi conseguenze. A rassicurare sulle sue condizioni è stato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che durante la conferenza stampa post partita ha dichiarato: "Era sul terreno di gioco e il dottore doveva prendere una decisione, se tenerlo in campo o meno. Ha deciso di farlo sostituire, e ovviamente lo accettiamo. Quando Salah è tornato negli spogliatoi si è seduto e ha guardato il match. Dunque stava bene. Barcellona? Vedremo".