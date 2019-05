LIVERPOOL: KARIUS ASSENTE ALLA FINALE, E' IN VACANZA IN GRECIA

30/05/2019

Un anno fa le sue due papere sono costate al Liverpool la Champions League e a lui il posto in squadra. Trasferitosi in prestito al Besiktas, Loris Karius ha detto no all'invito dei Reds per assistere alla finale di sabato contro il Tottenham. Temendo che la sua presenza potesse essere dannosa per gli ex compagni, il portiere tedesco ha deciso di prendersi un po' di relax e sta trascorrendo un po' di giorni di vacanza in Grecia con la bellissima fidanzata Sophia Thomalla.