LIVERPOOL, ALISSON: "NON MI RENDO ANCORA CONTO"

01/06/2019

"Non mi rendo conto, la mia testa è piena di tante cose". Sono queste le prime parole del portiere del Liverpool Alisson dopo la vittoria della Champions League nella finale con il Tottenham. "Penso a dove sono venuto, una piccola città del sud del Brasile, sono arrivato qui con il mio lavoro e con al forza dalla mia famiglia - ha aggiunto l'ex giocatore della Roma - Dei miei amici che sono qui. Mia moglie non c'è perché e' incinta e sta quasi per arrivare il mio secondo figlio. Voglio ringraziare tutti".