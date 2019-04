LIPPI: "LA JUVE PUÒ VINCERE LA CHAMPIONS"

08/04/2019

"La Juventus ha tutte le possibilità per vincere la Champions". Parola di Marcello Lippi, ex tecnico bianconero e della Nazionale. La squadra di Allegri continuerà la caccia nella doppia sfida con l'Ajax, primo round mercoledì: "Prima di volare ad Amsterdam, nel '97, vincemmo 6-1 contro il Milan a Milano. Questo può essere di buon auspicio", ha spiegato ai microfoni di Radio anch'io Sport. "E' una partita molto difficile, c'è il rischio, anche se non penso la Juve lo farà, che qualcuno possa pensare che aver pescato l'Ajax sia stata una fortuna. Non credo sia una fortuna, è un impegno molto, molto difficile, l'Ajax gioca un calcio che può mettere in difficoltà chiunque. Se la Juventus può vincere la Champions? Mi auguro di sì, ma non è facile", ha proseguito il ct campione del mondo 2006. "Fino a un paio di anni fa c'erano 2-3 squadre un gradino sopra ora Juve, ora i bianconeri sono stabilmente nel gruppetto di chi può vincerla. Quest'anno hanno un valore aggiunto, Ronaldo, ma è determinante solo se tutti si esprimono al cento per cento, come è successo contro l'Atletico. La Juve quest'anno ha tutte le possibilità per poter vincere la Champions. Più forte questa o quelle vinse la Champions nel 1996? Io ho avuto tantissimi campioni, ma non si possono paragonare squadre con 20 anni di differenza", ha sottolineato Lippi.