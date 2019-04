LILLA-REIMS, CAOS VAR ANCHE IN FRANCIA

08/04/2019

Anche in Francia è polemica sull'utilizzo della Var, che mette d'accordo anche chi, ieri, si è affrontato e ritiene, da una parte e dall'altra, di essere stato defraudato dall'arbitro e dai collaboratori alla moviola. Così nella sfida finita in parità, 1-1, tra Lilla e Reims a dare il via alle polemiche è stato il tecnico della squadra seconda in classifica, Christophe Galtier. "La Var? E' dannosa, prima ne ero un fervente sostenitore, adesso invece sono dalla parte di Platini e dico che aveva ragione: la tecnologia crea piu' frustrazioni e tensioni, meglio lasciar decidere agli essere umani", sono le sue parole riportate da L'Equipe sia nell'edizione in edicola che su quella online. A scatenare la rabbia dell'allenatore del Lilla sono stati due episodi controversi, in particolare un fallo di mano in area di un giocatore del Reims, che non e' stato preso in considerazione dall'arbitro. "Si vede chiaramente il tocco, per me è un errore manifesto, e allora a cosa serve il video?". Ha rincarato la dose il presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, il quale ritiene che ad essere defraudata sia stata la sua squadra. "Per noi c'era un rigore clamoroso - ha detto -. Abbiamo speso un sacco di soldi per la Var e per formare gli arbitri e poi si vedono queste cose. Bisogna dare un Labrador all'arbitro della Var, deve essere l'unico a non aver visto il fallo di mano, è inammissibile che non ci abbia dato quel penalty".