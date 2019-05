LIGUE 1, MBAPPÈ È IL RE DEI BOMBER

24/05/2019

Kylian Mbappé stravince la classifica marcatori in Ligue 1. L'attaccante del Psg ha chiuso il campionato con 33 gol segnati, 11 in più rispetto a Nicolas Pépé del Lille. Sul gradino più basso del podio un altro attaccante dei campioni di Francia, Edinson Cavani, autore di 18 reti stagionali. Quinto posto per Neymar con 15 reti, alle spalle di Thauvin. Le 15 reti di Falcao hanno contribuito alla rocambolesca salvezza del Monaco, 12 reti anche Di Maria.

Mbappé 33

Pepé 22

Cavani 18

Thauvin 16

Neymar 15

Dembelé 15

Falcao 15

Delort 14

Khazri 13

Bamba 13

Di Maria 12