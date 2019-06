LECCE: RITIRO DAL 14/7 A SANTA CRISTINA VALGARDENA

03/06/2019

La stagione 2019/2020 del Lecce partirà ufficialmente domenica 14 luglio con il ritiro precampionato a Santa Cristina Valgardena, in provincia di Bolzano, dove la comitiva giallorosa svolgera' la preparazione fino a domenica 28 luglio, data di rientro in sede dove comincera' la seconda fase di ritiro nel Salento. Il team manager Claudio Vino, in queste ore, sta curando gli ultimi particolari e il calendario delle amichevoli precampionato, che saranno presumibilmente quattro. Prima uscita ufficiale del Lecce il terzo turno di Tim Cup, previsto per domenica 18 agosto, una settimana prima del via del campionato di Serie A.