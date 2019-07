LECCE, RECORD DI ABBONAMENTI

19/07/2019

Sono 13.590 gli abbonamenti alla stagione calcistica di Serie A del Lecce venduti sino ad oggi. Manca ancora un mese alla chiusura della campagna abbonamenti, ma per la società salentina è gia' storia. È stato infatti polverizzato il record di abbonamenti fissato a quota 13.589 dal Lecce targato stagione 85-86, la prima in serie A per i giallorossi, dell'allora presidente Franco Iurlano e del tecnico Eugenio Fascetti. Sono passatI ben 34 anni ed il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani ha scritto una delle pagine più importanti del club. Al momento risultato già esauriti i settori curva nord, distinti sud ovest e poltronissime.