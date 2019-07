LECCE, PETRICCIONE: "AVVENTURA STIMOLANTE"

19/07/2019

E' stata una delle scoperte più piacevoli per il Lecce, vero mastino del centrocampo: una stagione da incorniciare quella appena trascorsa per Jacopo Petriccione, tanto da meritarsi il prolungamento del contratto fino a giugno 2023. Ora la nuova avventura nel campionato di serie A, per il centrocampista classe '95, originario di Gorizia. "L'idea di confrontarsi nel massimo campionato non può che essere stimolante - sottolinea Petriccione -. Si sta lavorando nella maniera giusta, con i nuovi arrivati che si sono messi subito a disposizione. Se speravo nella serie A? Ogni calciatore lavora per quello, è il sogno di tutti. Speravo di arrivare a questo livello e ora, fortunatamente, ho questa opportunita'". Sembra avere le idee chiare su come affrontare il campionato orami alle porte: "Dovremmo essere bravi a migliorare su tutto - dice Petriccione - principalmente sull'aspetto fisico, sulla forza e sulle gambe. I nostri tifosi in questa avventura ci daranno sicuramente una mano. Durante tutto l'anno scorso ho potuto verificare il loro attaccamento alla maglia, che è enorme".