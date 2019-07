LAZIO, RADU FUORI DAI CONVOCATI

12/07/2019

L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la prima fase del ritiro presso Auronzo di Cadore. Non c'è Radu, ormai in partenza. Convocato il neo acquisto Lazzari. Portieri: Adamonis, Alia, Guerrieri, Proto. Difensori: Acerbi, Jorge Silva, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro, Wallace. Centrocampisti: Andre' Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.