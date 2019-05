LAZIO, PROTO VERSO IL DEBUTTO IN A

10/05/2019

Simone Inzaghi contro il Cagliari farà turnover in vista della finale di Coppa Italia e lascerà fuori molti titolari. Tra questi c'è anche Strakosha, che prima di oggi ha giocato tutte le 35 gare di campionato della Lazio ma che invece sabato dovrebbe lasciare spazio a Silvio Proto. Per l'esperto portiere, arrivato dall'Olympiacos la scorsa estate a 35 anni, si tratterebbe del debutto assoluto in Serie A dato che in questa stagione ha giocato solo quattro partite di Europa League.