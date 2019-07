LAZIO, MARUSIC LASCIA IL RITIRO

19/07/2019

Primi problemi per Simone Inzaghi: Adam Marusic ha lasciato il ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore per rientrare nella Capitale e dedicarsi alle cure specifiche. Stando al 'Il Corriere dello Sport', l'esterno montenegrino ha riportato una distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale che potrebbe costringerlo a rimanere a riposo per almeno un mese.