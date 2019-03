LAZIO, CHE STANGATA DALLA UEFA

28/03/2019

Tre giornate di squalifica ad Adam Marusic e un settore dell'Olimpico chiuso nel prossimo match europeo. È il provvedimento preso dell'Uefa nei confronti della Lazio dopo l'ultima gara disputata in Europa League contro il Siviglia nel ritorno degli sedicesimi. Ad annunciarlo è stato il direttore della comunicazione del club, Stefano De Martino, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, aggiungendo che il club biancoceleste "farà appello per i due provvedimenti e vedremo come sarà costituito questo ricorso". "In merito alla sanzione nei confronti di Marusic, le immagini possono aiutare a valutare meglio l'episodio a seguito del ricorso che sarà presentato, non ci aspettavamo tre turni di stop per il montenegrino - ha concluso - L'appello si costruirà sulla base del referto Uefa post Siviglia-Lazio e sulle motivazioni specifiche che hanno portato a questa squalifica".