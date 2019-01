LAZIO, ACERBI: "CHIEDO SCUSA"

20/01/2019

Francesco Acerbi si scusa con un tweet per l'espulsione rimediata contro il Napoli. "Chiedo scusa per aver lasciato i miei compagni in 10 in un momento così difficile della partita - ha scritto il difensore -. Le 149 partite consecutive giocate fino ad oggi devono essere solo il punto di partenza da cui ripartire".