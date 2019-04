JUVENTUS, THURAM A BONUCCI: "VERGOGNOSO SU KEAN"

04/04/2019

Lilian Thuram, ex difensore della Juventus, attacca Leonardo Bonucci per le parole su Kean ("Colpa al 50 e 50, ha sbagliato lui ad esultare così e anche la curva del Cagliari"): "Dice che Moise se l'è cercata, dice qualcosa che molti pensano: che i neri si meritano ciò che gli capita. A causa di gente così non avanzano le cose. Sono propositi vergognosi. A Moise dico di essere fiero nelle avversità come dovrebbero fare tutte le persone di colore davanti a persone come Bonucci che vorrebbero che si rassegnassero".