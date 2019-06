JUVE: SZCZESNY, PERIN E PIACA AL J MEDICAL

29/06/2019

Vacanze già finite per alcuni calciatori della Juventus. Si tratta dei due portieri Wojciech Szczesny e Mattia Perin, oltre che di Marko Pjaca: i rre si sono presentati al J Medical per le visite. Già al lavoro Aaron Ramsey, invece: il gallese si è allenato alla Continassa per ritrovare la condizione dopo l'infortunio che l'ha costretto a chiduere in anticipo la scorsa stagione all'Arsenal, saltando la finale di Europa League.