JUVE, PJANIC: "ASSIST BELLISSIMO"

28/04/2019

"Una partita mai banale in cui abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro valore". Giorgio Chiellini è soddisfatto della prova della Juventus e del suo ritorno in campo dopo il problema al polpaccio che l'ha estromesso nel doppio confronto con l'Ajax. "Avanti così" ha aggiunto il capitano bianconero nel suo post su Instagram pubblicato dopo il fischio finale. "Due gol e un assist bellissimi perché un derby d'Italia che si rispetti non merita niente di meno": gli fa eco Miralem Pjanic, autore delL'assist di tacco che ha liberato Ronaldo in occasione del gol del pareggio. "Non parliamo - ha aggiunto il regista bosniaco su Instagram - di mancanza di motivazioni, perché questa squadra ha motivazioni sempre. Si scende in campo per ottenere il massimo. Sempre". "Una gara dura" secondo il centrocampista tedesco Emre Can, ma chiusa con "un buon punto guadagnato" la considerazione finale del jolly bianconero, in grado di giocare sia in difesa che a metà campo.