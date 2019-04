JUVE, NEDVED: "RONALDO? NESSUNA DATA, VOGLIAMO PROTEGGERLO"

02/04/2019

"Le condizioni di Cristiano Ronaldo? Lasciamolo lavorare con tranquillità, non mettiamogli fretta. Valuteremo giorno per giorno, sta facendo progressi ma lo vogliamo proteggere e per questo non daremo la data". Lo ha detto il vicepresidente della Juve Pavel Nedved prima della sfida contro il Cagliari. Su Kean, che parte titolare: "E' un giocatore giovane e sta vivendo un periodo di ottima forma. A quell'età gli alti e bassi sono normali, però siamo molto contenti di come sta andando. Speriamo che segni stasera".