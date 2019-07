JUVE: DOMANI RIPRESA CON 33 CONVOCATI

09/07/2019

Domani prende ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus campione d'Italia. Il neo allenatore Maurizio Sarri dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio, quando al JTC si riuniranno i giocatori che avranno sostenuto le visite mediche di idoneita' tra oggi e domani mattina. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i giocatori che hanno da poco concluso gli impegni con le rispettive Nazionali. In tutto i bianconeri a disposizione per questi primi giorni del ritiro saranno 33, 20 della Prima Squadra e 13 facenti parte della rosa dell'Under 23. Questi i convocati della prima squadra: Buffon, Perin, Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Cancelo, Chiellini, Demiral, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic, Pjaca. Questi invece i convocati dell'Under 23 di Fabio Pecchia: Loria, Beruatto, Coccolo, Di Pardo, Clemenza, Frederiksen, Kastanos, Muratore, Toure', Mavididi, Peeters, Pereira, Zanimacchia.